فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا الجمعة
آخر تحديث GMT03:10:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا الجمعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا الجمعة

فيروس كورونا
باريس ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم الجمعة أنها سجلت 22139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 وفاة. وسجلت فرنسا إجمالا 3.29 مليون إصابة بفيروس كورونا و78603 وفيات منذ ظهور الوباء. وقالت وزارة الصحة في بيان منفصل إنها قدمت الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من الفيروس إلى 1.84 مليون فرد، مضيفة أن أكثر من 234 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية. ودعا رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية، فريدريك فاليتو، يوم الجمعة إلى إغلاق جديد في البلاد للتعامل مع وضع كوفيد - 19 المتصاعد. ويوم الخميس صرح رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، بأنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي لإغلاق وطني ثالث، على الرغم من أنه أضاف أن الوضع في فرنسا "لا يزال هشا".

 

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا الجمعة فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا الجمعة



أخبار ذات صلة

GMT 01:27 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

بريطانيا تجري فحص كوفيد-19 مرتين على جميع المسافرين القادمين إليها
العرب اليوم - بريطانيا تجري فحص كوفيد-19 مرتين على جميع المسافرين القادمين إليها

GMT 18:18 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

الصحة اللبنانية تعلن عن تسجيل 3071 إصابة جديدة بكورونا و98 حالة وفاة خلال 24 ساعة
العرب اليوم - الصحة اللبنانية تعلن عن تسجيل 3071 إصابة جديدة بكورونا و98 حالة وفاة خلال 24 ساعة

GMT 17:23 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

العراق يسجل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - العراق يسجل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 12:48 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

الإمارات تتخطى حاجز 4 ملايين جرعة لقاح كورونا
العرب اليوم - الإمارات تتخطى حاجز 4 ملايين جرعة لقاح كورونا

GMT 12:41 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

الصحة الفرنسية تعلن قيود جديدة "حتمية" للحد من انتشار كورونا
العرب اليوم - الصحة الفرنسية تعلن قيود جديدة "حتمية" للحد من انتشار كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

7 أفكار لتنسيق المعطف الميدي من وحي آشلي روبرتس

واشنطن - العرب اليوم

تتميّز الممثلة أشلي روبرتس بأناقتها اللافتة وإطلالاتها الأنثوية وحبّها للطبعات وإختيار الصيحات التي تناسبها وتليق بها وتُظهرها دائماً بأجمل حلّة، كما تعتمد تنسيق المعطف بأسلوب أنيق كاجول أحياناً وكلاسيكي في أحيان أخرى.إستوحي منها 7 أفكار لتنسيق المعطف الميدي لتتألقي به في إطلالاتكإعتمدي بأسلوب آشلي روبرتس أفكار لتنسيق المعطف مع الفستان الميدي المزيّن بالنقشات. فقد أطلت بفستان أسود من ماركة Forever Unique تميّز بالنقشات الشرقية باللون الذهبي مع التنورة بقصة الكسرات، وأكملت اللوك بمعطف أنيق من ماركة Nasty Gal باللون البنيّ تميّز بقماش الجلد مع الفرو الإصطناعي عند الياقة وطرف الأكمام. ونسّقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر من Kurt Geirger. كما بدت آشلي أنيقة للغاية خلال إعتمادها أفكار تنسيق المعطف بنقشة المربعات وبقصة الأكمام المنفوخة، ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:48 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

صيحة اللون الأخضر القوي والفاتح لإطلالة خارجة عن المألوف في ربيع 2021
العرب اليوم - صيحة اللون الأخضر القوي والفاتح لإطلالة خارجة عن المألوف في ربيع 2021

GMT 04:57 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

5 أماكن جديدة ستدفعك لزيارة خورفكان في 2021
العرب اليوم - 5 أماكن جديدة ستدفعك لزيارة خورفكان في 2021

GMT 07:08 2021 الجمعة ,05 شباط / فبراير

صور من منازل النجمات العرب الفخامة سيدة الموقف
العرب اليوم - صور من منازل النجمات العرب الفخامة سيدة الموقف

GMT 03:10 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

تعرف على محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا
العرب اليوم - تعرف على محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا

GMT 00:56 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

الأمير هاري يتعرض لهجوم عنيف من بيرس مورغان
العرب اليوم - الأمير هاري يتعرض لهجوم عنيف من بيرس مورغان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر
العرب اليوم - "جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر

GMT 06:55 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

6 نصائح لتجنب الغفوة والنعاس أثناء قيادة السيارة تعرف عليها
العرب اليوم - 6 نصائح لتجنب الغفوة والنعاس أثناء قيادة السيارة تعرف عليها

GMT 14:19 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

أبل تطرح ميزة تسهل الانتقال بين أجهزة "ويندوز" وماك"
العرب اليوم - أبل تطرح ميزة تسهل الانتقال بين أجهزة "ويندوز" وماك"

GMT 17:56 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

طهران تطلق صاروخًا قادرًا على حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء
العرب اليوم - طهران تطلق صاروخًا قادرًا على حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء

GMT 01:53 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

كامل الوزير يكشف عن مشروع يربط مصر بـ9 دول
العرب اليوم - كامل الوزير يكشف عن مشروع يربط مصر بـ9 دول

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 14:28 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تباين داخل "هيونداي" بشأن الشراكة مع "أبل" لتصنيع سيارة كهربائية
العرب اليوم - تباين داخل "هيونداي" بشأن الشراكة مع "أبل" لتصنيع سيارة كهربائية

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:54 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

ماسك يحقق أرباحًا لشركة إلكترونية بفضل تغريدة و"خوذة كلب"
العرب اليوم - ماسك يحقق أرباحًا لشركة إلكترونية بفضل تغريدة و"خوذة كلب"

GMT 02:19 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

أهم المعلومات عن "خور دبي" وأفضل مواقيت زيارتها
العرب اليوم - أهم المعلومات عن "خور دبي" وأفضل مواقيت زيارتها

GMT 02:05 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

آبل تفشل في إلغاء حكم براءة اختراع وستدفع أكثر من 1.1 مليار دولار
العرب اليوم - آبل تفشل في إلغاء حكم براءة اختراع وستدفع أكثر من 1.1 مليار دولار

GMT 12:52 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

نيسان تعتزم التحول كليًا لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030
العرب اليوم - نيسان تعتزم التحول كليًا لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030

GMT 02:09 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

علماء يحذرون من أن السيارات قد تكون بؤرة لفيروس كورونا
العرب اليوم - علماء يحذرون من أن السيارات قد تكون بؤرة لفيروس كورونا

GMT 05:56 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

هيونداي تستعد لإطلاق سيارة كهربائية بمواصفات غير مسبوقة
العرب اليوم - هيونداي تستعد لإطلاق سيارة كهربائية بمواصفات غير مسبوقة

GMT 07:51 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

شركة "هيونداي" تكشف عن النموذج المعدل من سيارات "Tucson"
العرب اليوم - شركة "هيونداي" تكشف عن النموذج المعدل من سيارات "Tucson"

GMT 16:06 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

إزاحة الستار عن النسخة الجديدة المبسطة من "ويندوز 10"
العرب اليوم - إزاحة الستار عن النسخة الجديدة المبسطة من "ويندوز 10"

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 16:37 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

"الرقم الخارق" سيارة تحقق سرعة جنونية "مؤكدة"
العرب اليوم - "الرقم الخارق" سيارة تحقق سرعة جنونية "مؤكدة"

GMT 06:08 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

شركة "آيسر"تطلق جيلها الجديد من حواسيب الألعاب المحمولة
العرب اليوم - شركة "آيسر"تطلق جيلها الجديد من حواسيب الألعاب المحمولة

GMT 05:51 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الأسد 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:13 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

"تسلا" تجني أرباحا على أساس سنوي للمرة الأولى منذ تأسيسها
العرب اليوم - "تسلا" تجني أرباحا على أساس سنوي للمرة الأولى منذ تأسيسها

GMT 03:11 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

شركة "سامسونغ" تكشف عن مفتاح رقمي للسيارة
العرب اليوم - شركة "سامسونغ" تكشف عن مفتاح رقمي للسيارة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab