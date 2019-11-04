مقتل 3 متظاهرين قرب القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد مواجهات مع قوات الأمن

شهد محيط القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد مواجهات عنيفة بين متظاهرين حاولوا اقتحام القنصلية وقوات الأمن العراقية، نتج عنها وقوع 3 قتلى وعدد من الجرحى وفقا لـ أ ف ب، وأفاد شهود عيان عراقيون بأن "متظاهرين قاموا بإحراق البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية بكربلاء، ما أدى إلى وقوع صدامات بين قوات الأمن المكلفة بحماية القنصلية والمتظاهرين".

وقالت مصادر أمنية عراقية في محافظة كربلاء إن مئات من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر القنصلية الإيرانية أمس الأحد، مطالبين بطرد بعثتها الدبلوماسية من البلاد، تزامنا مع تواصل المظاهرات في كل أنحاء العراق، وأضاف الشهود أن "الصدامات أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين لم يعرف عددهم بعد".

وقام المتظاهرون برفع علم العراق على المقر الدبلوماسي الإيراني، مرددين شعارات مطالبة بطرد أعضاء القنصلية وإغلاقها في المحافظة، كما تم رشق المقر بالحجارة وإضرام النار بالقرب منه، ويتهم المتظاهرون إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية واستغلال الفساد المستشري في الدوائر العراقية لصالحها.

من جهتها أصدرت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء العراقية بيانا اليوم الاثنين، قالت فيه إن الظروف الراهنة غير مواتية لزيارة "العتبات المقدسة" في العراق.