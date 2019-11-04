بيان للقنصلية الإيرانية في كربلاء على وقع الاحتجاجات
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بيان للقنصلية الإيرانية في كربلاء على وقع الاحتجاجات

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العرب اليوم - بيان للقنصلية الإيرانية في كربلاء على وقع الاحتجاجات

القنصلية الإيرانية في كربلاء
طهران - العرب اليوم

قالت القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء العراقية إن الظروف الراهنة غير مواتية لزيارة "العتبات المقدسة" في العراق، ودعت القنصلية في بيان لها، اليوم الاثنين، الزوار الإيرانيين إلى تأجيل سفرهم إلى العراق حتى استعادة الأمن في المدينة، وشهد محيط القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد مواجهات عنيفة بين متظاهرين حاولوا اقتحام القنصلية وقوات الأمن العراقية، نتج عنها وقوع قتلى وجرحى.

وقالت مصادر أمنية عراقية في محافظة كربلاء إن مئات من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر القنصلية الإيرانية أمس الأحد، مطالبين بطرد بعثتها الدبلوماسية من البلاد، تزامنا مع تواصل المظاهرات في كل أنحاء العراق.

وأفاد شهود عيان عراقيون بأن " متظاهرين قاموا بإحراق البوابة الخارجية للقنصلية الإيرانية بكربلاء، ما أدى إلى وقوع صدامات بين قوات الأمن المكلفة بحماية القنصلية والمتظاهرين"، وأضاف الشهود أن " الصدامات أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين لم يعرف عددهم بعد".

وقام المتظاهرون برفع علم العراق على المقر الدبلوماسي الإيراني، مرددين شعارات مطالبة بطرد أعضاء القنصلية وإغلاقها في المحافظة، كما تم رشق المقر بالحجارة وإضرام النار بالقرب منه، ويتهم المتظاهرون إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية واستغلال الفساد المستشري في الدوائر العراقية لصالحها.

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بيان للقنصلية الإيرانية في كربلاء على وقع الاحتجاجات بيان للقنصلية الإيرانية في كربلاء على وقع الاحتجاجات



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