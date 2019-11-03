تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والمطالبة بطرد البعثة الدبلوماسية
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تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والمطالبة بطرد البعثة الدبلوماسية الحكومة السورية تقرر إجراءات جديدة متعلقة بحياة السوريين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "المظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها" رئيس وزراء العراق "تهديد المصالح النفطية وقطع بعض الطرق عن الموانئ أدى إلى خسائر تجاوزت المليارات" عادل عبد المهدي يحذر من احتمال أن يندس مخربون في الحركات الاحتجاجية التي يشهدها العراق عادل عبد المهدي يجدد حرص الحكومة العراقية على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يدعو إلى استئناف الحياة الطبيعية وفتح أبواب المدارس والجامعات على أن تستمر التظاهرات السفير الأميركي في ليبيا يشير في لقاء مع السراج إلى تصاعد تورط جهات حكومية خارجية في الصراع المتظاهرون في ساحات بيروت يدعون إلى إضراب عام الإثنين مقتل عضو فريق طبي أمبركي بهجوم تركي شمال شرق سورية
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تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والمطالبة بطرد البعثة الدبلوماسية

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العرب اليوم - تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والمطالبة بطرد البعثة الدبلوماسية

تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية
كربلاء - العرب اليوم

تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والمطالبة بطرد البعثة الدبلوماسية

 

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تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والمطالبة بطرد البعثة الدبلوماسية تظاهرات أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء والمطالبة بطرد البعثة الدبلوماسية



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واشنطن ـ رولا عيسى

نالت النجمة العالمية تايلور سويفت جائزة "Artist of the Decade"، "فنان العقد"، بعد تقديمها سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة، وذلك في حفل "جوائز الموسيقى الأميركية"، "American Music Awards" لعام 2019، والمقرر أن يقام في 24 نوفمبر الجاري والذي سيعرض علي قناة ABC . وستقدم تايلورسويفت البالغة من العمر( 29 عام ) عدد من أشهر أغانيها " Medley " خلال الحفل وجاء اختيار تايلور سويفت لنيل جائزة " Artist of the Decade " كونها استطاعت أن تقدم جولات غنائية ناجحة في أماكن متفرقة حول العالم، إضافة إلي تحقيق اغنياتها مراكز متقدمة في الرسوم البيانية الخاصة بالموسيقي حول العالم . وقدمت تايلورسويفت خلال مسيرتها الفنية عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها : "  you need to calm down " و " blank space " و "  shake it off " ، و غيرهم. قد يهمك أيضًا تا...المزيد

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