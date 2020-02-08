إيران تعلن أن ترامب غير جدير بالثقة ولن نتفاوض إلا بعد رفع العقوبات

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إنه يمكن لطهران التفاوض مع الولايات المتحدة في إطار (5+1) بعد رفع العقوبات عنها، منوها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير جدير بالثقة.



وأضاف واعظي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير جدير بالثقة لذا ينبغي لطهران أن تطمئن، ولفت واعظي إلى أن "الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد أفضل من العام السابق، إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم عن واعظي قوله: "لقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية 12 شرطا مسبقا للتفاوض ولم نقبلها, لكنهم اليوم يتوسلون للتفاوض دون شروط مسبقة, ولا نقبلها".

ونوه واعظي بأن أمريكا تريد وضع العراقيل أمام علاقات إيران بالدول الأخرى, وهناك 400 شخص في وزارة الخزانة الأمريكية يعملون ضد إيران, لكي لا تكون لها علاقات اقتصادية ومصرفية مع دول أخرى، وأضاف: "فُرضت على مدى الأشهر السبعة الماضية جميع أنواع العقوبات ، لكنها لم تؤثر على السوق .