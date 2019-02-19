مقتل اثنين من القوات العراقية في هجوم لتنظيم داعش في الأنبار

أعلنت الشرطة العراقية، عن مقتل اثنين من القوات الأمنية، في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي، على نقطة أمنية غرب الأنبار، اختطف خلاله 8 بينهم مدنيين، وأعدم أحدهم.

وذكر الضابط في شرطة الأنبار، النقيب أحمد الدليمي، إن التنظيم الإرهابي خطف 8 عراقيين، بينهم ثلاثة أفراد من الشرطة، في منطقة الصفاوي غرب ناحية النخيب (400 كم جنوب غرب الرمادي). وتابع الدليمي، أن عناصر "داعش" أعدمت أحد المختطفين، ولم يتبين لنا هل هو أحد أفراد الشرطة أم المدنيين المختطفين لدى التنظيم الإرهابي.