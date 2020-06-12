المبعوث الأمريكي لسوريا يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الأزمة السورية
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المبعوث الأمريكي لسوريا يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الأزمة السورية

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العرب اليوم - المبعوث الأمريكي لسوريا يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الأزمة السورية

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
واشنطن -العرب اليوم

بحث المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، في اتصال هاتفي اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، تطورات الأوضاع في سوريا.وناقش الجانبان خلال الاتصال، العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.كما استعرضا التطورات الأخيرة في إدلب وشمال شرق سوريا والجنوب الغربي.

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المصدر :

وكالة الأنباء السعودية واس

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المبعوث الأمريكي لسوريا يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الأزمة السورية المبعوث الأمريكي لسوريا يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تطورات الأزمة السورية



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