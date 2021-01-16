مسلحون أتراك يتوجهون لليبيا عبر الحدود السورية

كشف موقع خبر 24 التركي، أن دفعة جديدة تتألف من العشرات من مسلحي الفصائل والتنظيمات التي تدعمها تركيا خرجت من معبر حور كلس الحدودي بين سوريا وتركيا، متجهين إلى ليبيا وأضاف الموقع أن ناشطون من ريف حلب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أن أكثر من 150 مسلح من فصائل ما تسمى "الحمزات والعمشات والسلطان مراد وفيلق الشام وفيلق المجد" توجهوا إلى تركيا ليتم نقلهم إلى ليبيا وأشار الناشطون إلى أن عمل المسلحين هناك عقب انتهاء المعارك، هو عبارة عن القيام بتدريبات عسكرية في المعسكرات التي تخضع لسيطرة مسلحي قوات الوفاق الليبي يذكر أن تركيا تواصل تنفيذ خططها الخبيثة داخل سوريا وخارجها، وذلك عبر استخدام مسلحي الفصائل والتنظيمات التي شكلتهم ودعمتهم في سوريا، وفقا لما نشره الموقع.