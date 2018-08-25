أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن كامل تضامن حركته والشعب الفلسطيني مع الشعب الهندي في محنته ومصابه الكبير إثر الفيضانات التي اجتاحت ولاية "كيرالا" الهندية وما خلفته من ضحايا ودمار.