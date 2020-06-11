أيمن الصفدي يؤكد ضم الاحتلال لثلث دولة فلسطين لا يمكن أن يمر بدون رد

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن بلاده تعتبر ضم الكيان الإسرائيلي لثلث دولة فلسطين خرق للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر بدون رد.

واعتبر الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الألماني السيد هايكو ماس، أن خطوة الضم الإسرائيلية تنسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، مشيراً إلى أن الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحه الوطنية وقيام الدولة الفلسطينية.

من جانبه ، أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلقه من نتائج خطوة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية، ورأى أن تنفيذها يعد تصعيداً كبيرا .

وأكد مجددا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين ويرفض خطط ضم أراض فلسطينية، مشيرا إلى أن ألمانيا ستؤدي دور الوسيط داخل الاتحاد ومجلس الأمن .

وتعتزم حكومة الكيان الإسرائيلي تقديم استراتيجيتها مطلع يوليو المقبل حول كيفية تطبيق خطة الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" والتي من المقرر أن تشمل ضم الكيان لغور الأردن ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث يقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يناير الماضي عن خطة إدارته للسلام في الشرق الأوسط والتي تنص على أن يضم الكيان الإسرائيلي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.