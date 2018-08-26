القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم ثلاثة أسرى محررين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، بنهم ثلاثة أسرى محررين.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت أمر شمال الخليل وهم: محمد عايش أبو هاشم (20 عاما)، وحمزة سمير أبو مارية (19 عاما)، ووسيم طه أبو مارية (18 عاما)، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، وتم نقلهم الى مستوطنة "كرمي تسور" ومعسكر عصيون .

من جهة أخرى أفادت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت الشاب معتصم أحمد الواوي، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.