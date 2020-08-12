السيسى يؤكد عازمون دائما على دعم شبابنا لتحقيق أحلامهم نحو المستقبل

قال السيسى، فى تدوينة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "فى اليوم العالمى للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذى يمثل القوة الحقيقية لمصر فى معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدى" وأكد، أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل.