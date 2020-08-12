السيسي يتوجه بتحية تقدير لشباب مصر الواعد بمناسبة يوم الشباب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".