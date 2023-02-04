القوات الإسرائيلية تقتحم مخيماً في أريحا بعد الحصار

بعد حصار لمدينة أريحا في الضفة الغربية دام 7 أيام، وإغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية، اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، مخيم عقبة جبر جنوب البلدة بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.كما أضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص في مخيم عقبة جبر، واندلاع مواجهات.

أتى ذلك هذا الاقتحام وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل على خلفية هجوم إسرائيلي دام على مخيم جنين قبل أيام.