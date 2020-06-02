شفاء 1382 حالة من كورونا في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1382 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغت 14281 حالة، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات وسينقلون إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين القادمين .