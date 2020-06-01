الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 746 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحالات تعود إلى 6 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب ، مبينة في الوقت نفسه شفاء 13 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 507 حالات.