خفر السواحل التونسي ينقذ 7 بحارة من الغرق وينتشل 3 جثث

أنقذ خفر السواحل التونسي 7 بحارة من الغرق، وانتشل ثلاث جثث قبالة سواحل مدينة المحرس التابعة لمحافظة صفاقس جنوب تونس وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن قاربًا كان يقل مجموعة من البحارة غرق قبالة سواحل المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية.