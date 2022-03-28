لافروف يُعلن أن العقوبات الغربية الأخيرة جزء من الحرب الشاملة ضد روسيا والتي تهدف إلى وقف تطورها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العقوبات الغربية الأخيرة جزء من الحملة الواسعة ضد موسكو والتي تهدف إلى منع روسيا من التطور كدولة مستقلة.لافروف: العقوبات جاءت كرد فعل من الغرب على فشل خططه في أوكرانيا، والتي جرى من أجلها تدبير انقلاب 2014.لافروف: ما يميز هذه الجولة من الضغط على روسيا من سابقاتها انفجار لا نظير له لمشاعر الروسوفوبيا في جميع الدول الغربية.