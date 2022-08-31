روسيا تقدم أدلة جديدة لمجلس الأمن بشأن قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيا

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أنها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي وثائق تتضمن أدلة جديدة بشأن قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية في الـ28 من الشهر الجاري.