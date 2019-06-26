استشهاد 7 شرطيين ومقتل 4 إرهابيين في هجمات بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء.

وقالت الوزارة إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش / شمال سيناء، وتصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.

وأضافت الوزارة: تم العثور بحوزتهم على (أحزمة ناسفة - أسلحة آلية - قنابل يدوية)، ويتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.