البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين اثنين شمال بحر قطاع غزة

هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصياديين الفلسطينيين شمال بحر قطاع غزة واعتقلت صياديين اثنين.

وأفادت مصادر محليه في غزة، أن بحرية الاحتلال اعتقلت صياديين اثنين قبالة سواحل السودانية شمال قطاع غزة.