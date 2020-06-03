ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السودان إلى 5310 حالات

سجلت السودان 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و9 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنه بذلك يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 5310 حالات، بينها 307 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصًا.

وأشارت إلى أن 98 إصابة جديدة سُجلت في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.