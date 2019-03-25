ملك الأردن يلغي زيارته المقررة إلى رومانيا بعد عزمها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

ألغى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، زيارته إلى رومانيا اعتراضا على قرار بوخارست نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس.

وبحسب تغريدة للديوان الملكي الأردني عبر تويتر، فإن "جلالة الملك عبد الله الثاني قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، وذلك نصرة للقدس في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس".

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نظيريه الروماني والهندوراسي على عزمهم افتتاح ممثليات دبلوماسية والعمل على نقل سفارتي بلادهما إلي القدس.