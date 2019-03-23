المؤبد لـ 37 شخصًا بتهمة محاولة اغتيال أردوغان

قضت محكمة الاستنئاف في أنقرة بتأييد الأحكام الصادرة بحق 37 متهما بمحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأُدين المتهمون وجميعهم من العسكريين، في أكتوبر 2017 بمحاولة اغتيال أردوغان في الليلة التي جرت فيها محاولة انقلاب في 15 يوليو 2016، فضلًا عن مقتل اثنين من رجال الشرطة.

ووجهت السلطات التركية للعسكريين اتهامات بشن غارة باستخدام مروحية على فندق في منتجع مرماريس، المطل على بحر إيجه، حيث كان أردوغان يقضي عطلته، وقد تبين لاحقا أن أردوغان كان قد ترك المبنى الذي استهدفته وحدة الاغتيال قبل وصول الجنود ولم يصب بأذى.