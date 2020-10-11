قتلى وجرحى بانفجار غاز في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بانفجار للغاز في منزل بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران.وقال رئيس دائرة الإطفاء في المدينة، إبراهيم قنبري، اليوم الأحد، إن انفجار الغاز وقع في شقة سكنية في سوق العامري بالأهواز أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى، مضيفا أن رجال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن مفقودين تحت الأنقاض.