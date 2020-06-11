إيغون توفت يعرب عن طلبة من كلية الطب في الخطوط الأمامية للتصدي لكورونا

أعرب البروفيسور د. إيغون توفت، نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الطبية والصحية، وعميد كلية الطب بجامعة قطر عن فخره الشديد لوجود طلبة متطوعين من كلية الطب يعملون في الخطوط الأمامية لمساعدة البلاد في التصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال في تصريحات لـ الشرق ان الطلبة لم يتوانوا في دعم جهود الدولة في مكافحة هذا الوباء، واكد أن الجامعة كانت على اتم الاستعداد للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لمحاربة كورونا "كوفيد-19"، لافتا الى انها قامت بتأمين سكن خاص للمتطوعين، من أجل توفير الحماية لأسرهم، وتمكنهم من البقاء خارج المنزل في اطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب نقل العدوى.

من جانبها، قالت الدكتورة سهاد ظاهر، الأستاذ المساعد للعلوم السلوكية في كلية الطب لـ الشرق إنَّ هنالك العديد من طلاب وطالبات كلية الطب في جامعة قطر تطوعوا في المستشفيات، وهنالك أيضًا من تطوعوا في وزارة الصحة العامة، والبعض الآخر في جمعية طلاب الطب في قطر، وجميعهم يعملون على مساندة المجتمع بعدة طرق. وقد تم تكريمهم في اجتماعٍ خاصٍ في نهاية السنة الدراسيَّة، وقريبًا سنقوم بتوزيع شهادات تقدير خاصَّة لهم كخطوة لتشجيعهم وتشجيع الطلبة آخرين على التطوع.

وتابعت د. ظاهر حديثها لـ الشرق قائلة: يعبّر سلوك الفرد خلال أزمة كورونا كوفيد-19 عن قيمه وعن مسؤوليته تجاه المجتمع والأسرة. وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصادرة عن الجهات الصحية في قطر لمنع انتشار الوباء، وأشارت الى ان هناك طالبين من كلية الطب بجامعة قطر وهما أحمد أبو بكر أبو الفتوح محمد وشهريار رفيق، قاما بالتطوع ومساندة الطواقم الطبية في قسم الإنعاش والحالات الحادة في طوارئ مستشفى حمد. وقد بدأ كلاهما التطوع على نحو شبه يومي منذ بداية شهر أبريل وحتى اليوم.