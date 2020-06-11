السودان تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 12 حالة وفاة .

وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة ، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء .