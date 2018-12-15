قوات الاحتلال تواصل اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله ومداهمتها محيط منزل والدة الأسير إسلام أبو حميد بعد تفجيره منذ صباح اليوم

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