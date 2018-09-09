القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من محافظة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، شابين فلسطينيين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب محافظة جنين واعتقلت الشابين حاتم طزازعة، وأمل زياد أبو غراب، بعد عملية داهم منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.