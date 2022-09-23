بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا
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بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

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العرب اليوم - بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

كييف - العرب اليوم

 بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

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بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا



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