قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من محافظة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أسيرين فلسطينيين محررين من قرية برقة، شمال نابلس.ونقلت مصادر محلية مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، شمال نابلس واعتقلت الاسيرين المحررين عمار راغب محمد صلاح ، وعبد سعيد صلاح.