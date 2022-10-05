تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر / تشرين الأول 2022

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

بالفيديو.. قوات التعبئة الروسية تتدرب على مدافع "غياتسينت"

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باحث أمريكي يتهم الولايات المتحدة بالضلوع في حادثة "السيل الشمالي" لتحقيق منافعها

وزير الخارجية البريطاني يحذر من الرد على استخدام أي دولة للسلاح النووي

بايدن يحظر شراء حقوق السحب الخاصة من روسيا وبيلاروس

إدارة بايدن "المذعورة" تضغط على السعودية والإمارات والكويت لتفادي ما تصفه بـ"الكارثة"

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البنتاغون: كييف قادرة على مهاجمة القرم باستخدام "هيمارس"

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شولتس: ألمانيا ستكون قادرة على تأمين أمن طاقتها من دون "السيل الشمالي"

البنتاغون: من الأنسب تزويد كييف بالدبابات السوفيتية بدلا من الغربية

البنتاغون: نراقب استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا لمعرفة حاجاتهم

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب بات شريكا في جرائم الحرب الأوكرانية

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واشنطن تخصص حزمة مساعدات بقيمة 625 مليون دولار لكييف

البيت الأبيض: لا نرى سببا يدفعنا لإعادة تموضع قواتنا النووية

إحباط محاولات تقدم قوات كييف على محور مقاطعة خيرسون

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الأمن الوطني الروسي يفشل هجوما إرهابيا في ميليتوبول

بايدن وزيلينسكي يبحثان الدعم العسكري في أوكرانيا

البنك الدولي يعلن تحسن توقعات الناتج المحلي الإجمالي لروسيا

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البنك الدولي يحذر من نقص موارد الطاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء

البنك الدولي يتوقع انهيار اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35%

قوات كييف تقصف مدينة دوكوتشايفسك بنوع جديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية

نائب في الدوما يعتبر اعتراف بيونغ يانغ بانضمام مناطق لروسيا خطوة جرئية

القوات الروسية تقضي على مجموعة من المخربين الأوكرانيين بالقرب من خيرسون

الدنمارك تتحدث عن تحليق طائرات مسيرة قرب حقول الغاز في بحر الشمال

الاتحاد الأوروبي يزوّد أوكرانيا بأقراص اليود بسبب احتمال وقوع كارثة في محطة للطاقة النووية

القوات الأوكرانية تقصف ساحل مدينة إنيرغودار

الخارجية الروسية تعلن الالتزام بالبيان الخاص بشأن عدم جواز شن حرب نووية

صندوق النقد الدولي: الأوضاع في أوكرانيا تؤدي إلى ضغوطات على الأسواق العالمية

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