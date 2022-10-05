تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر تشرين الأول 2022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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موسكو ـ العرب اليوم

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر تشرين الأول 2022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء 5 أكتوبر تشرين الأول 2022



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