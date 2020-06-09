ألمانيا تسجل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ بذلك 184543 حالة منذ بداية الأزمة، مضيفًا أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس زادت إلى 8711 حالة، بعد تسجيل 37 وفاة.