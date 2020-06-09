ليبيا تعلن تسجيل 62 إصابة بفيروس كرونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.