38 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 الساعة الماضية 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11852 إصابة، بينما سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 274 حالة.