إصابة 17258 إسرائيليا بكورونا ووفاة 290 حالة ونتنياهو يقرر فتح المدارس

نشر موقع "والاه" العبري اليوم الإربعاء تفاصيل قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الصادم حول إعادة فتح المدارس فى إسرائيل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.



وقرر نتنياهو عدم العودة لإغلاق المدارس التعليمية، بالرغم من توصية وزير الصحة يولي أدلشتاين بإغلاق المدارس الإعدادية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى أكثر من 17258 حالة.

وتابعت الصحة الإسرائيلية أن هناك 29 إصابة وصفت حالتهم بالخطيرة للغاية، كما وصل عدد الوفيات بالكورونا في إسرائيل إلى 290 شخصًا.