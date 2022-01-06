انقطاع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة في السودان قبل انطلاق التظاهرات

شهدت العاصمة السودانية اليوم الخميس، انقطاعا للانترنت قبيل تظاهرات جديدة دعت إليها مجموعات مدنية عدة، فيما أغلقت الطرق الرئيسية على جري العادة.فقد أفادت مصادر إعلامية بانقطاع خدمة الانترنت من الهواتف النقالة في البلاد قبيل انطلاق التظاهرات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم، أو تشكيل حكومة من قبله.