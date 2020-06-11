قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مدينة سياتل بولاية واشنطن باتت تحت سيطرة "إرهابيين محليين"، وحث السلطات المحلية على مكافحة أعمال الشغب.

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "لقد استولى الإرهابيون المحليون على سياتل، التي يديرها ديمقراطيون يساريون راديكاليون بالطبع".

وانتقد الرئيس أيضا حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، وعمدة المدينة جيني دوركان، وحثهما على اتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد أعمال الشغب.

وقال ترامب موجها كلامه لحاكم ولاية واشنطن وعمدة سياتل: "استعيدوا مدينتكم الآن. إذا لم تفعلوا، فسأفعل. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الفوضويين الكرهين، على الفور!".

واجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب مدن الولايات المتحدة، بعد وفاة رجل من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس.

المصدر: وكالات