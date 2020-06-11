الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية

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العرب اليوم - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيعقد مؤتمرا انتخابيا في مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية هذا الأسبوع، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة الكورونا.

وأضاف الرئيس ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض إنه سعيد باستئناف المؤتمرات وانه سيتوجه إلى "تلسا" يوم الجمعة المقبل.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف الحملة الانتخابية الرئاسية



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