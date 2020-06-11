ترامب يشيد بدور السيسي لتعزيز المصالحة في ليبيا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بجهود نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الرامية لتعزير المصالحة السياسية في ليبيا.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب تحدث هاتفيا، الأربعاء، مع السيسي، حيث أشاد بجهود الرئيس المصري لدفع المصالحة السياسية ووقف التصعيد في ليبيا.

وكشف البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال سبل استئناف محادثات 5+5 لوقف إطلاق النار، ورحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أكد في وقت سابق أن ترامب والسيسي تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث أعرب ترامب عن "ترحيبه بالجهود المصرية".

ومثل اتصال ترامب والسيسي أحدث وأقوى تأييد للمبادرة المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا.

وفي وقت سابق، الأربعاء، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، بـ"الوقف الفوري" لإطلاق النار في ليبيا، داعيا إلى إنهاء كل التدخلات الخارجية في ذلك البلد، والعودة لطاولة المفاوضات.

وتأتي التحركات الأميركية بعد أيام من إعلان الرئيس المصري مبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية عرفت بـ"إعلان القاهرة"، وذلك بحضور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

و أعلن السيسي أن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.