قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن حكومة الوفاق أعلنت عن وقف إطلاق النار واللجوء للحوار السياسي، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، مشيرا إلى أن القادم سيكون حوارا بين الليبيين، وسيتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وسيتم بعدها إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية وأضاف "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار، أن الحوار سيتم برعاية الأمم المتحدة والمبعوثية التابعة لها في ليبيا.