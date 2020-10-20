بيان من عائلة صائب عريقات بخصوص حالته الصحية

أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على أن وضعه الصحي مستقر.وأضافت عائلته في تصريح لوكالة أنباء "وفا" الرسمية أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أفادت مراسلة RT بأن إدارة مستشفى هداسا عين كارم طلبت من عائلة عريقات الحضور لرؤيته، بعد تدهور صحته للمرة الثانية.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية قد نقل يوم الأحد إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.