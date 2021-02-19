قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيين من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الاحتلال اعتقلت، إسماعيل عبد الباقي وعبد الله فهمي شعبان، بعد أن داهمت منزليهما وقامت بتفتيشها.