قال المدعي العام لأعلى محكمة في إسبانيا الاثنين إن الملك الإسباني السابق خوان كارلوس يخضع حاليا للتحقيق فيما يتعلق بعقد سكة حديد فائق السرعة في المملكة العربية السعودية.

وقال بيان إن تحقيق المدعي العام بالمحكمة العليا سيركز على "تحديد الصلة الجنائية لهذه الأفعال أو استبعادها " والتي كانت قد جاءت بعد تنازل خوان كارلوس عن العرش في يونيو 2014.

وتقوم السلطات الإسبانية المسؤولة عن الفساد والجرائم الاقتصادية بالتحقيق في الادعاءات ، المعروفة في إسبانيا باسم قضية قطار الصحراء ، منذ عام 2018.

وتدور الادعاءات حول دفع رشى مزعومة من اتحاد إسباني لإنشاء خط سكة حديد فائق السرعة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب تقرير لصحيفة لا تريبيون السويسرية ، فإن العاهل السابق متهم بتلقي 100 مليون دولار في شكل رشى من السعودية عام 2008..

ولم يعلق الملك السابق ولا القصر الملكي حتى الآن على هذه المزاعم.