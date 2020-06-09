إجمالي إصابات كورونا في المكسيك يتجاوز 120 ألفا

كشفت بيانات وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.

وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعودا من 13699 يوم الأحد.