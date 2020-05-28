محمد باقر قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني خلفًا للاريجاني

فاز المرشح المحافظ، محمد باقر قاليباف، برئاسة البرلمان الإيراني الجديد، بعد حصوله على الأكثرية الساحقة من الأصوات، خلال اقتراع البرلمان صباح اليوم، خلفا لعلي لاريجاني.