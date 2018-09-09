أكثر من 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في جورجيا

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الانتخابية المركزية الجورجية آنا ميكيلادزيه، أن أكثر من 40 مرشحًا تقدموا للانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن تجري في شهر أكتوبر القادم.

وأوضحت في تصريح صحفي الأحد ، أن 41 مرشحًا تقدموا بطلبات المشاركة في الانتخابات الرئاسية في جورجيا يمثلون الأحزاب السياسية و"مجموعات مبادرات المواطنين"، مشيرةً الى أن باب الترشيح لانتخابات الرئاسية الجورجية لازال مفتوحًا، ومن المتوقع أن يتقدم مزيد من الأشخاص الذين يستوفون الشروط .

وحسب المصدر، فإن 22 مرشحًا لحد الآن يمثلون "مجموعات مبادرات المواطنين" و 19 مرشحًا يمثلون الأحزاب السياسية. ووفق القوانين الجاري بها العمل في جورجيا، يتعين على المرشحين بعد تقديم طلب للجنة المركزية للانتخابات وقبوله البدء في عملية جمع التوقيعات، التي يجب تقديمها إلى اللجنة الانتخابية المركزية في موعد لا يتجاوز 40 يومًا قبل يوم الاقتراع وبعد التحقق من التوقيعات، في موعد أقصاه 30 يومًا قبل الانتخابات، يتم الإعلان عن المرشحين، الذي يحق لهم الترشح رسميًا في الانتخابات الرئاسي. وبحسب اللجنة الانتخابات المركزية، يجب على المرشح لانتخابات الرئاسية جمع ما لا يقل عن 25 ألف و 923 توقيع، أي ما يعادل 75ر0 في المائة من إجمالي عدد الناخبين.