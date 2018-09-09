أكثر من 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في جورجيا

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الانتخابية المركزية الجورجية آنا ميكيلادزيه، أن أكثر من 40 مرشحًا تقدموا للانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن تجري في شهر أكتوبر القادم.
وأوضحت في تصريح صحفي الأحد ، أن 41 مرشحًا تقدموا بطلبات المشاركة في الانتخابات الرئاسية في جورجيا يمثلون الأحزاب السياسية و"مجموعات مبادرات المواطنين"، مشيرةً الى أن باب الترشيح لانتخابات الرئاسية الجورجية لازال مفتوحًا، ومن المتوقع أن يتقدم مزيد من الأشخاص الذين يستوفون الشروط .
وحسب المصدر، فإن 22 مرشحًا لحد الآن يمثلون "مجموعات مبادرات المواطنين" و 19 مرشحًا يمثلون الأحزاب السياسية. ووفق القوانين الجاري بها العمل في جورجيا، يتعين على المرشحين بعد تقديم طلب للجنة المركزية للانتخابات وقبوله البدء في عملية جمع التوقيعات، التي يجب تقديمها إلى اللجنة الانتخابية المركزية في موعد لا يتجاوز 40 يومًا قبل يوم الاقتراع وبعد التحقق من التوقيعات، في موعد أقصاه 30 يومًا قبل الانتخابات، يتم الإعلان عن المرشحين، الذي يحق لهم الترشح رسميًا في الانتخابات الرئاسي. وبحسب اللجنة الانتخابات المركزية، يجب على المرشح لانتخابات الرئاسية جمع ما لا يقل عن 25 ألف و 923 توقيع، أي ما يعادل 75ر0 في المائة من إجمالي عدد الناخبين.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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