الداخلية التركية تُعلن عن إحباط هجوم إرهابي شمالي سوريا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن إحباط هجوم لتنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي بمنطقة "درع الفرات" بشمال سوريا. وقال صويلو، في بيان عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت، إن فرق الاستخبارات التابعة للأمن التركي، أحبطت الهجوم المزمع تنفيذه في مدينة جرابلس وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط 10 كيلوغرامات من المواد الجاهزة للتفجير وحسب ما أعلنته وكالة الأناضول التركية فقد "استطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي في شمال سوريا، من العناصر الإرهابية، بينها مدينة الباب".