وزير الدفاع التركي يقول إنه لم تحصل انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ
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وزير الدفاع التركي يقول إنه لم تحصل انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ

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العرب اليوم - وزير الدفاع التركي يقول إنه لم تحصل انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
أنقرة - العرب اليوم

وزير الدفاع التركي يقول إنه لم تحصل انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ.

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وزير الدفاع التركي يقول إنه لم تحصل انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ وزير الدفاع التركي يقول إنه لم تحصل انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب منذ دخوله حيز التنفيذ



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