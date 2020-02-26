إحتشاد عشرات المواطنين أمام مسجد المشير لتشييع جنازة حسني مبارك

احتشد عشرات المواطنين، أمام مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، رافعين لافتات تحمل "حملة تكريم الرئيس محمد حسنى مبارك"، بعد أن تقرر إقامة جنازة عسكرية للراحل.

أحتشاد المواطنين أمام التجمع الخامس

وكانت قد أكدت مصادر خاصة لـ"أهل مصر" أن وفاة الرئيس مبارك كانت طبيعية تماما، وأن الوفاة تمت قبل 48 ساعة من إعلانها صباح اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، مشيرة إلى أن الرئيس السابق لقى ربه وهو داخل مستشفى المعادي العسكري.

مسجد المشير طنطاوى

وأضافت المصادر، أنه تم تأخير إعلان وفاة مبارك نظرا للتجهيزات جنازة عسكرية لمبارك والتي سوف تكون اليوم الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي ويشارك فيها لفيف من وفود رفيعة المستوى على مستوى العالم العربي والدولي حول العالم.

وكان قبل من وفاة مبارك، طلب علاء مبارك عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة توتير الدعاء لوالده مبارك بالشفاء العاجل وأن توقيت تديونة علاء مبارك جاءت قبل وفاة مبارك بساعات قليلة، ونعت رئاسة الجمهورية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ91 عاما وأعلنت الحداد 3 أيام على مستوى الجمهورية.